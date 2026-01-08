Malatya'da Otobüs Devrildi: 6 Yaralı
Kaza Detayları
Kaza, 06.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi.
Kudüs Caddesi üzerinde seyreden Y.O. idaresindeki 44 AHH 982 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan Y.O., A.K., A.B., E.G., M.G. ve F.G. 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
