Seydiler'de Tofaş-Fiat Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kastamonu-Ağlı karayolu Mancılık mevkiinde meydana gelen çarpışma

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Seydiler istikametinde seyir halinde olan Tuncay Tarhan yönetimindeki 37 RA 637 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek karşı yönden gelen İ.T. yönetimindeki 37 AR 148 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki sürücü yaralanırken, Tuncay Tarhan'ın araçta bulunan babası Mahir Tarhan (71) olay yerinde hayatını kaybetti. Mahir Tarhan'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuncay Tarhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

