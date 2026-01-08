Kapaklı'da Narkotik Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ Kapaklı'da düzenlenen narkotik operasyonda K.A. ve O.C. yakalandı; aramalarda binlerce peçete, mermi, para ve telefon ele geçirildi. İki kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:00
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda aramalar yapıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik madde operasyonunda iki kişi yakalandı ve tutuklandı.

K.A. ve O.C. isimli şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda önemli deliller ele geçirildi.

Aramalarda bulunanlar arasında 7 bin 548 kullanımlık uyuşturucu emdirilmiş peçete, 22 adet boş peçete, 5 adet tabanca mermisi, 10 bin 20 lira nakit para ve 2 cep telefonu yer aldı.

Gözaltına alınan K.A. ve O.C., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ELE GEÇİRİLEN MADDELER

