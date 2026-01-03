DOLAR
Sinop’ta Hafif Ticari Araç Alev Aldı — Sürücü Yangın Tüpüyle Söndürdü

Sinop-Samsun yolu Ordu Mahallesi’nde seyir halindeki 52 MA 0128 plakalı hafif ticari araç, sürücünün yangın tüpüyle müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 11:58
Sinop’ta Hafif Ticari Araç Alev Aldı — Sürücü Yangın Tüpüyle Söndürdü

Sinop’ta hafif ticari araç alev aldı

Sürücünün soğukkanlı müdahalesi yangını önledi

Sinop-Samsun yolu Ordu Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç, sürücünün hızlı müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan, yabancı uyruklu bir kişinin kullandığı 52 MA 0128 plakalı araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Sürücü, araçtan dumanlar yükseldiğini fark edince aracı hemen yol kenarına çekerek durdurdu ve bagajındaki yangın tüpü ile alevlere müdahale etti. Sürücünün soğukkanlı ve zamanında müdahalesi sayesinde yangın, aracın tamamen yanmasına yol açmadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Kazanın ardından bölgede maddi hasar oluştuğu, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

