DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.770.172,79 -0,07%

Sinop’ta Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaçlık Alana Devrildi: Sürücü Yaralandı

Sinop Ada Mahallesi'nde kontrolden çıkan 57 HC 342 plakalı otomobil bahçe duvarına çarparak ağaçlık alana devrildi; sürücü Hatice Z. yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 16:30
Sinop’ta Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaçlık Alana Devrildi: Sürücü Yaralandı

Sinop’ta Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaçlık Alana Devrildi

Kaza Detayları

Sinop’ta kontrolden çıkan otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ada Mahallesi Seyit Bilal Çıkmazı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Z. idaresindeki 57 HC 342 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun karşısında bulunan ağaçlık alana devrildi. Kazada sürücü Hatice Z. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

SİNOP'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AĞAÇLIK ALANA DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

SİNOP'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN AĞAÇLIK ALANA DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da DSİ Boru Patladı: Park Halindeki Otomobil Portakal Bahçesine Sürüklendi
2
Çankırı’da Araç Önünü Kesip Sürücüyü Darp Eden Şahıs Gözaltına Alındı
3
İnegöl'de Elektrikli Bisiklet Kazası: Taburcu Edilen Sürücü Yaralandı
4
Bingöl'de Tır Yangını Paniği — Facia Son Anda Önlendi
5
Elazığ'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Tutuklama
6
Akçaabat’ta yamaçtan düşen kaya otomobile çökü: 5 yaralı
7
Sadettin Saran Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025