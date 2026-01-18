Sinop'ta Türkeli-Ayancık Yolunda Ağaç Devrildi, Trafik Kapatıldı

Sinop'un Türkeli-Ayancık kara yolunda devrilen ağaç ulaşımı durdurdu; sürücü son anda durdu, vatandaşlar ağacı kesip yolu açtı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:58
Vatandaşlar ve sürücüler iş birliğiyle yolu kısa sürede açtı

Sinop’un Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda bir ağaç devrildi ve yol ulaşıma kapandı.

Olay anında yoldan geçen bir sürücü, ağacın devrileceğini son anda fark ederek aracını durdurdu. Bölgedeki vatandaşlar kısa sürede müdahale ederek, odun motoru ile ağacı parçalayıp yoldan kaldırdı.

Ağacın üzerine düşeceğini fark ettiklerinde yaklaşık 10 saniye kaldığını söyleyen Adem Ünal, 'Yaklaşık 10 saniye arayla üzerimize gelecekti. Fark ettiğimiz an hemen durduk. Arkamızdan gelen araçlar da durdu. Hep birlikte odun motoru ile ağacı bölerek yoldan kaldırmayı başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Yol, yapılan müdahalenin ardından kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

