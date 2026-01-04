Şırnak Beytüşşebap'ta Çığ: Beşağaç Köyünde 5 Kişi Kurtarıldı
Olayda can kaybı yok, kurtarma ve karla mücadele çalışmaları sürüyor
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde bir eve çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, özel idare ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı olmadığı ve evin etrafının kar yığınlarıyla dolduğu bildirildi.
Evin içinde bulunan 5 kişilik aile, kısa sürede mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak başka bir yere yerleştirildi.
Bölgede bir aracın şarampole devrilerek kar içinde kaybolduğu, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Karla mücadele ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
