Şırnak Beytüşşebap'ta Çığ: Beşağaç Köyünde 5 Kişi Kurtarıldı

Beşağaç köyünde bir eve çığ düştü; 5 kişi kurtarıldı, can kaybı yok. Jandarma, özel idare ve AFAD ekipleri ile karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:52
Olayda can kaybı yok, kurtarma ve karla mücadele çalışmaları sürüyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde bir eve çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, özel idare ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı olmadığı ve evin etrafının kar yığınlarıyla dolduğu bildirildi.

Evin içinde bulunan 5 kişilik aile, kısa sürede mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak başka bir yere yerleştirildi.

Bölgede bir aracın şarampole devrilerek kar içinde kaybolduğu, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Karla mücadele ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

