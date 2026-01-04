Şırnak Beytüşşebap'ta Çığ: Beşağaç Köyünde 5 Kişi Kurtarıldı

Beşağaç köyünde bir eve çığ düştü; 5 kişi kurtarıldı, can kaybı yok. Jandarma, özel idare ve AFAD ekipleri ile karla mücadele çalışmaları sürüyor.