Şırnak'ta Yoğun Kar ve Buzlanma Zincirleme Kazaya Yol Açtı

Şırnak merkezde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda zincirleme kaza; trafik polisi aracının ticari araca çarpmasıyla maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 14:48
Şırnak merkezde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kayganlaşan yollar nedeniyle kent merkezinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, kazaya müdahale etmek ve sürücülere yardımcı olmak üzere olay yerine ilerleyen trafik polisi aracı, buzlanma nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek önde seyreden ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından bölgeye takviye polis ekipleri sevk edilirken, trafik kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Yetkililerin Uyarıları

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, Şırnak merkez ve çevresinde buzlanmanın etkisini sürdürdüğünü belirterek, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve trafiğe çıkacak sürücülerin zincirsiz ve tedbirsiz yola çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

