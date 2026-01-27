Şişli'de çöp konteynerinde bulunan Özbek kadın cinayetinde 2 tutuklama

Şişli'de çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova davasında 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 18:20
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 18:20
Soruşturma sürüyor: 2 tutuklama, 1 adli kontrol

İstanbul Şişli'de, çöp konteynerinde uzuvları kesilmiş halde bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova ile ilgili soruşturma devam ediyor. Olay, 24 Ocak'ta gerçekleşti; iddialara göre kadın bıçaklanarak öldürüldü, üzerindeki değerli aksesuarlar yağmalandı ve ceset parçalanıp bavullara konularak konteynere bırakıldı.

Soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 2'si Özbekistan uyruklu 3 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerin ardından yabancı uyruklu şüpheliler Gofurjon K. ile Dilshod T., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçlarından tutuklandı.

Diğer şüpheli Ekrem K. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şartıyla adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, medyada çıkan haberlerin ardından Ekrem K.'nın ölen kadının telefonunu kullanarak kadının eşini arayan kişi olduğu ortaya çıktı.

