DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.798.698,58 -0,6%

Şişli’de Kaldırımdaki Taşlama Makinesini Çalan Şüpheli Tutuklandı

Şişli'de kaldırımdaki taşlama makinesini motosikletiyle çalan Ş.A. (46), kısa sürede yakalandı ve 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:08
Şişli’de Kaldırımdaki Taşlama Makinesini Çalan Şüpheli Tutuklandı

Şişli’de Kaldırımdaki Taşlama Makinesini Çalan Şüpheli Tutuklandı

Olay güvenlik kamerasına yansıdı; şüpheli kısa sürede yakalandı

Şişli Meşruiyet Mahallesi'nde 23 Ekim günü saat 11.15 sıralarında meydana gelen olayda, Ş.A. (46) isimli şahıs, motosikletiyle geldiği sırada kaldırımda duran metal kesme ve zımparalama amaçlı taşlama makinesini motosikletine yükleyip olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra makinenin sahibi durumu fark ederek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olaydan bir gün sonra saat 17.00 civarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.A., sevk edildiği adli makamlarca 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin motosikletiyle dükkan önüne geldiği, kaldırımda duran taşlama makinesini incelediği, etrafı kolaçan ettikten sonra makineyi alıp uzaklaştığı anlar saniye saniye görüntülendi.

ŞİŞLİ’DE KALDIRIMDAKİ TAŞLAMA MAKİNESİNİ ÇALAN ŞAHIS TUTUKLANDI

ŞİŞLİ’DE KALDIRIMDAKİ TAŞLAMA MAKİNESİNİ ÇALAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya: Son 2 Haftada FETÖ Operasyonlarında 76 Şüpheli Yakalandı
2
Konya'da İş Kazası: Forkliftin Altında Kalan Muhammed El Zaid Yaşamını Yitirdi
3
Düzce'de Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı: 4 Kişi Yaralanmadı
4
Şanlıurfa Akçakale'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
5
Bandırma-Susurluk Karayolunda Araç Yangını Kontrol Altına Alındı
6
Kastamonu’da firari FETÖ/PDY hükümlüsü Y.H. yakalandı
7
Bekkersdal'da Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 9 Ölü, 10 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025