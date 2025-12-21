Şişli’de Kaldırımdaki Taşlama Makinesini Çalan Şüpheli Tutuklandı

Olay güvenlik kamerasına yansıdı; şüpheli kısa sürede yakalandı

Şişli Meşruiyet Mahallesi'nde 23 Ekim günü saat 11.15 sıralarında meydana gelen olayda, Ş.A. (46) isimli şahıs, motosikletiyle geldiği sırada kaldırımda duran metal kesme ve zımparalama amaçlı taşlama makinesini motosikletine yükleyip olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra makinenin sahibi durumu fark ederek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olaydan bir gün sonra saat 17.00 civarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.A., sevk edildiği adli makamlarca 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin motosikletiyle dükkan önüne geldiği, kaldırımda duran taşlama makinesini incelediği, etrafı kolaçan ettikten sonra makineyi alıp uzaklaştığı anlar saniye saniye görüntülendi.

ŞİŞLİ’DE KALDIRIMDAKİ TAŞLAMA MAKİNESİNİ ÇALAN ŞAHIS TUTUKLANDI