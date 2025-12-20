DOLAR
Şişli’de Korkunç Kaza: Can Kaybı 3’e Yükseldi

Şişli Darülaceze Caddesi'ndeki kazada ağır yaralı Anıl Püsküllü yaşamını yitirdi; ölü sayısı 3'e yükseldi, sürücü Ekrem Y. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:09
Kaza detayları ve soruşturma

İstanbul Şişli’de önceki gün meydana gelen kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Anıl Püsküllü (30) bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3 oldu.

Kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Şişli, Kaptanpaşa Mahallesi, Darülaceze Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, 34 TT 2213 plakalı araç sürücüsü ters yöne girince bir motosiklet sürücüsüyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından ters yönde ilerlemeye devam eden araç, hızını artırıp önce cadde üzerindeki bir iş yerine ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan ve tedavi altına alınan Anıl Püsküllü (30) de bu sabah yaşamını yitirdi. Kazada yaralananların arasında E.Y., A.P. (30), U.B. (39), E.B. (62), Z.D. (76) ve H.H.A. (24) bulunuyor; tedavileri sürüyor.

Sürücü gözaltı ve tutuklama

Kaza sonrası tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü Ekrem Y., polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ilk ifadesinde bayılma rahatsızlığı olduğunu, olay anında baygın olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını ve kendine geldiğinde kazanın olduğunu fark ettiğini söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen Ekrem Y., çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

