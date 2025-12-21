Şişli'de Taşlama Makinesi Çalan Şüpheli Tutuklandı
Ş.A. motosikletiyle makineyi çaldı, bir gün sonra yakalandı
Şişli Meşruiyet Mahallesi'nde, 23 Ekim günü saat 11.15 sıralarında meydana gelen olayda, Ş.A. (46) adlı şahıs, motosikletiyle kaldırımda duran metal kesme ve zımparalama amaçlı taşlama makinesini motosikletine yükleyerek olay yerinden ayrıldı.
Makine sahibi durumu kısa süre sonra fark ederek polise ihbarda bulundu. Yapılan çalışmalarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi olaydan bir gün sonra saat 17. 00 sıralarında Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.A., sevk edildiği adli makamlarca 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin dükkan önüne motosikletiyle geldiği, kaldırımda duran makineyi bir süre incelediği, çevreyi kolaçan ederek makineyi alıp uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi.
