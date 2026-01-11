Sivas-Kayseri Karayolu Fırtına Nedeniyle Araç Trafiğine Kapatıldı

Kuvvetli fırtına nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolu araç geçişine kapatıldı; sürücüler akaryakıt istasyonlarına yönlendirildi, Karayolları ekipleri çalışıyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:20
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:20
Sivas'ta etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolu araç geçişine kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli fırtına uyarısında bulunduğu Sivas'ta rüzgar şiddetini artırdı. Yoğun rüzgar nedeniyle sürgünün oluştuğu Sivas-Kayseri kara yolu araç geçişine kapatıldı.

Polis ekiplerince kapatılan yoldan ilerlemek isteyen sürücüler, çevredeki akaryakıt istasyonlarına yönlendirildi.

Çalışmalar ve Beklenti

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yürüttüğü yolun kısa sürede tekrar araç trafiğine açılması bekleniyor.

