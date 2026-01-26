Sivas'ta firari FETÖ üyesi Y.Y. yakalandı
Operasyon Detayları
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Operasyonda, Y.Y.'nin 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Yakalanan firari FETÖ üyesi, adli işlemlerin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
