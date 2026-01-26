Sivas'ta firari FETÖ üyesi Y.Y. yakalandı

Sivas'ta, kesinleşmiş 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari FETÖ üyesi Y.Y., Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:00
Operasyon Detayları

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Operasyonda, Y.Y.'nin 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan firari FETÖ üyesi, adli işlemlerin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları