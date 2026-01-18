Sivas’ta Karla Kapanan Köyde Mahsur Hasta Greyderle Kurtarıldı

Sivas’ın Suşehri ilçesi Gökçekaş köyünde yol kapanınca mahsur kalan hasta, İl Özel İdaresi greyderi sayesinde ambulansa ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:50
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 13:45
Sivas’ta Karla Kapanan Köyde Mahsur Hasta Greyderle Kurtarıldı

Sivas’ta karla kapanan köyde mahsur hasta kurtarıldı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Gökçekaş köyünde aniden rahatsızlanan bir hasta için bölge ekipleri seferber oldu.

İl Özel İdaresi greyderi ambulansa yol açtı

Karla kaplı yolda ilerleyemeyen ambulans için İl Özel İdaresi ekipleri müdahale etti. Bölgeye sevk edilen greyder, köy yolunu açarak sağlık ekibinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Rahatsızlanan vatandaş, yapılan müdahalenin ardından tedavisi için hastaneye sevk edildi. Olay, karla mücadele çalışmalarının ulaşım ve sağlık hizmetleri açısından önemini yeniden ortaya koydu.

