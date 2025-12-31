DOLAR
Sivas'ta Karla Kaplı Yolda Hayat Kurtaran Seferberlik: Çaypınar'da Hasta Güvenle Taşındı

Sivas'ta kar yağışı sonrası Çaypınar köyü yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle açıldı; kemoterapi hastası Şakir Yalman il merkezine güvenle ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:03
Sivas'ta karla kaplı yolda hayat kurtaran seferberlik

Gece etkili olan kar yağışı, Sivas'ta ulaşımda aksamalara yol açtı. Merkeze bağlı Çaypınar köyü'nde yaşayan bir hastanın sağlık kuruluşuna güvenli şekilde ulaştırılması için ekipler kısa sürede harekete geçti ve yol ulaşıma açıldı.

Karla mücadelede organizasyon ve öncelikler

Karla mücadele çalışmaları, Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda titizlikle yürütülüyor. 2025-2026 kış sezonu kapsamında kurulan ekipler sahada aktif şekilde görev yapıyor; çalışma kadrosunda 93 araç ve 124 personel bulunuyor.

Karla mücadelede öncelik, hastalık, doğum ve ölüm gibi acil durumlar ile taşımalı eğitim yapılan köy yollarında. Ekipler, acil durumlarda mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaparak yolları açıyor.

Çaypınar vakası: Şakir Yalman'ın nakli

Köyde ikamet eden ve kemoterapi tedavisi gören 64 yaşındaki Şakir Yalman'ın il merkezine ulaşım talebi üzerine ekipler hızlı ve özverili bir çalışma gerçekleştirdi. Yolun açılmasının ardından bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vali Yılmaz Şimşek çalışmaları yerinde inceledi

Vali Yılmaz Şimşek, karla mücadele çalışmalarını yerinde incelemek üzere Çaypınar köyüne giderek ekiplerden bilgi aldı. Şimşek, kar yağışının hem ülke genelinde hem de Sivas'ta etkisini göstermeye başladığını ve önümüzdeki günlerde il genelinde daha yoğun kar beklendiğini söyledi.

Vali Şimşek, kar yağışının barajların dolması, tarım sektörü için bereket ve kuraklığın önlenmesi açısından önemine dikkat çekti; karın günlük hayatı ve özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebildiğini vurguladı. Bu tür durumlara karşı İl Özel İdaresi ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğunu belirtti ve kar yağışının durmasının hemen ardından köy yollarının açılmaya başlandığını söyledi.

Yolun ulaşıma açılmasının ardından Vali Şimşek, hasta Şakir Yalman'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

