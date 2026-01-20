Sivas'ta Kurtlar Köye İndi: Kızılhüyük'te Köpekler Telef Oldu

Sivas Altınyayla'ya bağlı Kızılhüyük köyüne aç kalan kurtlar indi; köydeki köpekler telef oldu, olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 08:48
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:01
Sivas'ta Kurtlar Köye İndi: Kızılhüyük'te Köpekler Telef Oldu

Sivas'ta Kurtlar Köye İndi: Kızılhüyük'te Köpekler Telef Oldu

Olayın Detayları

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Kızılhüyük köyünde, aç kalan kurtlar gece saatlerinde köylere inmeye başladı. Köyde yiyecek arayan kurtlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgede arazide yiyecek bulamayan kurtlar, köy muhtarı Beşir Bölükbaşı'nın bahçesine girerek kapı önünde bağlı olan köpeği yakalayıp telef etti.

Kurdun köpeği yediği anlar, köy imamının cep telefonu kamerasına yansıdı. Aç kalan kurtların açık arazide kaçarken görüntülendiği anlar da kayda geçti.

Muhtar Beşir Bölükbaşı olayı şöyle anlattı: "Sabah namazı saatlerinde köy imamımız camiye gideceği sırada 4-5 kurt görüyor ve hemen içeri giriyor. Daha sonra imam beni aradı. Çıktığımda kurtlar köpeği bu hale getirmişti. Beni görünce kaçtılar. Dağda aç kalan kurtlar köye indiler."

Köylüler, artan kurt vakaları nedeniyle tedirgin durumda; yaşananlar köyde güvenlik ve önlem çağrılarını gündeme getirdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

