Sivas'ta Zincirleme Kaza: Sorguncuk'ta 5 Araç Çarpıştı, 4 Yaralı

Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kaza ve Müdahale

Sivas-Şarkışla karayolunun Sorguncuk mevkiinde sabah saat 09.45 sıralarında meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi.

Editörlere gelen bilgiye göre, Şarkışla’dan Sivas istikametine gitmekte olan bir tır, kar yağışının etkili olduğu Sorguncuk mevkiinde yolda kaldı. Yolda kalan tıra arkadan gelen bir tır ile toplam 4 araç çarptı.

Kazada 4 kişi yaralandı. Olay sonrası yol trafiğe kapanırken, bölgeye sağlık, güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Basın ve Ekiplerin Durumu

Ekiplerin bir kısmı ile kazayı görüntülemeye giden basın mensupları da yolda mahsur kaldı. Yetkililer, ulaşımın kontrollü şekilde sağlanması ve yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Sivas’ta zincirleme trafik kazası: 4 yaralı