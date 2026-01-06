Siverek'de Karda Devrilen Minibüsü Vatandaşlar Kurtardı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle devrilen 55 ATM 109 plakalı minibüsteki yaklaşık 10 yolcu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:46
Kaza Detayları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir yolcu minibüsü devrildi. Olay, Siverek-Karacadağ yolu üzerinde, Çavuşlu Kırsal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 ATM 109 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yan yatmıştı.

Kurtarma ve Yaralanma Durumu

Minibüste bulunan yaklaşık 10 yolcu, kazanın ardından araçta mahsur kaldı. Olayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar, kendi imkânlarıyla yolcuları minibüsten çıkararak güvenli alana taşıdı. Kazada yolcuların hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı; herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

