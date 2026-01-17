Siverek’te Kar Yağışı ve Yoğun Sis Uyarısı

Siverek’te akşam başlayan kar yağışı ve sis etkisini artırdı; Siverek-Diyarbakır kara yolunda görüş 30 metreye kadar düştü. Yetkililer sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 18:07
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 18:13
Akşam saatlerinde başladı, gece boyunca sürebilir

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

İlçe genelinde etkisini giderek artıran kar yağışıyla birlikte sis de etkili olurken, özellikle Siverek-Diyarbakır kara yolunda görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Olumsuz hava şartları sürücülere zor anlar yaşatırken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları ve tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyardı.

Kar yağışının gece saatlerinde de etkisini sürdürmesinin beklendiği öğrenilirken, ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

