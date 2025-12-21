Söke'de Ali Osman Ulusoy’a Ait Otobüs Otomobile Çarptı: 1 Yaralı
Kaza Detayları
Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada, Ağaçlı Kavşağı istikametinden Fevzipaşa çevreyolu üzerinden Novada Kavşağı’na doğru seyir halinde olan Ali Osman Ulusoy’a ait 34 MRE 934 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybederek, OSB yönünden kavşağa giriş yapan Barış T. idaresindeki 09 JE 528 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil ve otobüs refüje sürüklendi; yolcu otobüsü olayın ardından hareket edemez hale geldi. Otobüsteki yolcular, olay yerinde sevk edilen minibüslerle ve diğer araçlarla tahliye edildi.
Otomobil sürücüsü Barış T., omzunda ağrı şikayeti nedeniyle çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilerek Söke Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
AYDIN’IN SÖKE İLÇESİNDE YOLCU OTOBÜSÜNÜN YAĞMUR NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDAN ÇIKARAK OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU BİR KİŞİ YARALANDI