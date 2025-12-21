DOLAR
Söke'de Ali Osman Ulusoy’a Ait Otobüs Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Ali Osman Ulusoy’a ait otobüs, bir otomobile çarparak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:14
Kaza Detayları

Aydın’ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada, Ağaçlı Kavşağı istikametinden Fevzipaşa çevreyolu üzerinden Novada Kavşağı’na doğru seyir halinde olan Ali Osman Ulusoy’a ait 34 MRE 934 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybederek, OSB yönünden kavşağa giriş yapan Barış T. idaresindeki 09 JE 528 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ve otobüs refüje sürüklendi; yolcu otobüsü olayın ardından hareket edemez hale geldi. Otobüsteki yolcular, olay yerinde sevk edilen minibüslerle ve diğer araçlarla tahliye edildi.

Otomobil sürücüsü Barış T., omzunda ağrı şikayeti nedeniyle çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilerek Söke Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

