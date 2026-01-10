Söke'de Silahlı Saldırı Görüntüleri Ortaya Çıktı: Durmuş Tuna Yaralandı

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:10
Aydın'ın Söke ilçesinde, yerel yayın yapan bir internet sitesinin sahibi Durmuş Tuna'nın silahlı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Söke ilçesi Konak Mahallesi Aydın Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen H.K. tarafından gerçekleştirilen saldırıda Tuna yaralandı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaştı. Kısa sürede müdahale edilen bacağından yaralanan Tuna, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tuna'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, H.K.'nın hızla gelerek kaldırımda bir kişiyle sohbet eden Tuna'yı silahla ayağından vurduğu, Tuna'nın yere düşmesinin ardından bir süre darp ettiği ve sonrasında olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor; H.K. yakalandı.

