Söke'de silahlı saldırı: İnternet sitesi sahibi Durmuş Tuna yaralandı

Söke'de yerel internet sitesi sahibi Durmuş Tuna, Konak Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı; hastanedeki durumu iyi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:17
Olay yeri, müdahale ve soruşturma

Aydın’ın Söke ilçesinde yerel yayın yapan bir internet sitesi sahibine yönelik silahlı saldırı meydana geldi. Olay, Konak Mahallesi Aydın Caddesi üzeri, Kocagözoğlu İlkokulu karşısında gerçekleşti.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı ve kısa süre içinde sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Durmuş Tuna'ya olay yerinde ilk müdahaleyi uyguladı.

Tuna, ambulansta Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tuna'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili adli tahkikat ve soruşturma devam ediyor.

