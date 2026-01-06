Soma'da Jandarmadan Operasyon: 302 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 1 Tutuklu

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarmanın operasyonunda 302 adet sentetik ecza ele geçirildi; 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 23:34
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 23:34
Manisa Soma'da yapılan aramada 3 şüpheliye işlem yapıldı, 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 302 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon, bölgedeki uyuşturucuya geçit verilmeyeceğini ortaya koydu.

Edinilen bilgiye göre, 6 Ocak tarihinde Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.Y., C.Y. ve A.Y. isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 302 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Savcılık sürecinde M.Y. ve C.Y. serbest bırakılırken, A.Y. tutuklanarak Akhisar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Soma'da Jandarmadan Operasyon: 302 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 1 Tutuklu

