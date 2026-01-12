Sultanbeyli'de İstinat Duvarı Çöktü: Araç Hasarlı, Toprak Kayması Riski

Olay ve müdahale

Olay, saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Rami Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan Aytop Gıda Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce de benzer şekilde çöktüğü öne sürülen istinat duvarı yeniden çöktü. Duvarın bitişikteki tek katlı binaya doğru yıkılması çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Duvar parçaları ve düşen ahşap paletler, park halindeki bir araçta maddi hasara yol açtı.

Ekiplerin ilk incelemelerinin ardından zeminin boş olması nedeniyle toprak kayması riski bulunduğu belirtildi. Çöken duvar havadan görüntülenirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

