Sultangazi’de 111 Bin 864 Sentetik Ecza Ele Geçirildi — 2 Kişi Tutuklandı

Operasyonun ayrıntıları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nce Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin 25.12.2025 tarihinde Sultangazi’de yaptığı çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçtan indirilen O.G. ve Y.Y. üzerinde yapılan GBT kontrolünde O.G. isimli şahsın arandığı tespit edilerek her iki şüpheli gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda 111 bin 864 adet sentetik ecza, 200 adet extacy hap, 54 gram kokain ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan O.G. ve Y.Y., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTA ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.