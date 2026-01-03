DOLAR
Sultangazi’de 111 Bin 864 Sentetik Ecza Ele Geçirildi — 2 Kişi Tutuklandı

Sultangazi’de durdurulan araçta 111 bin 864 sentetik ecza, ecstasy, kokain ve 2 cep telefonu ele geçirildi; O.G. ve Y.Y. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 13:30
Operasyonun ayrıntıları

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nce Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin 25.12.2025 tarihinde Sultangazi’de yaptığı çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçtan indirilen O.G. ve Y.Y. üzerinde yapılan GBT kontrolünde O.G. isimli şahsın arandığı tespit edilerek her iki şüpheli gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramalarda 111 bin 864 adet sentetik ecza, 200 adet extacy hap, 54 gram kokain ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan O.G. ve Y.Y., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

