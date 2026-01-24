Sinop'ta Sahte Alkol Operasyonu: Litrelerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Sinop’ta operasyonda 40 litre etil alkol, 40 litre sahte içecek, 39 şişe ve 101 materyal ele geçirildi; bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:45
Sinop merkezinde düzenlenen operasyonda, insan sağlığını doğrudan tehdit eden çok sayıda kaçak ve sahte alkol ürünü ele geçirildi. Operasyon, yetkililerin piyasaya sürülmeden önce bu ürünleri yakalamasıyla olası can kayıplarının önüne geçti.

Operasyon Detayları

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada ele geçirilenler arasında 40 litre etil alkol, 40 litre sahte alkollü içecek ve 39 şişe sahte ve kaçak alkollü içecek bulundu.

Ele Geçirilen Malzemeler ve Etkileri

Ayrıca, sahte alkol üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 101 adet materyal ve malzeme de operasyon kapsamında ele geçirildi. Yetkililer, bu tür ürünlerin piyasaya çıkmasının önlenmesinin toplum sağlığı açısından kritik olduğunu vurguladı.

Yasal Süreç ve Yetkililerin Uyarısı

Operasyon kapsamında bir şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Emniyet yetkilileri, sahte ve kaçak alkolle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

