Sungurlu'da Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra: Tır Şarampole Devrildi, 1 Yaralı

Sungurlu'da Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Tır Şarampole Devrildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, yola aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır şarampole devrildi. Olayda tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Sungurlu-Alaca kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki tırın sürücüsü M.A., yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tırın savrularak yoldan çıkıp şarampole devrilmesine neden oldu. Kazada 1 yaralı olduğu bildirildi. Tırın plakası 06 DLC 327 olarak kaydedildi.

Müdahale ve İnceleme

Olayı bildirenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan çağrıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

