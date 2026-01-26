Sungurlu'da Tır Şarampole Devrildi: Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra, 1 Yaralı

Sungurlu-Alaca karayolunda köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır şarampole devrildi; sürücü M.A. yaralandı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 23:19
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 23:19
Sungurlu'da Tır Şarampole Devrildi: Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra, 1 Yaralı

Sungurlu'da Tır Şarampole Devrildi

Köpeğe çarpmamak isteyen sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan tır şarampole devrildi. Olayda tır sürücüsü yaralandı.

Kaza Sungurlu-Alaca karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 06 DLC 327 plakalı tır, yola çıkan köpeğe çarpmamak amacıyla manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yaralı için olaya yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık, polis, jandarma ve Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, tır şarampole devrildi: 1 yaralı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

