Suriye Ordusu Tabka'ya Girdi: Rakka Kırsalında Kontrol Sağlandı

Suriye güvenlik güçleri Tabka'ya girerek Rakka kırsalında kontrolü sağladı; Fırat Barajı ele geçirildi, Deyrizor'da çatışmalar sürüyor, Halep Havalimanı 20 Ocak'ta seferlere dönüyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 13:52
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:00
Suriye ordusu Tabka'ya girdi, bölgeye güvenlik güçleri konuşlandı

Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerine ait bir konvoy, terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’nden arındırılan Rakka kırsalındaki Tabka kentine giriş yaptı. Bölge halkı, güvenlik güçlerini bayraklarla karşıladı ve kentin terör unsurlarından kurtarılmasını kutladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan güvenlik açıklaması

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, askeri birliklerin son günlerde kaydettiği ilerlemeler sonucu kontrolün ele geçirildiği bölgelerde güvenliğin tamamen tesis edildiğini bildirdi. Sözcü ayrıca, dün kontrol sağlanan Deir Hafer'de terör örgütleri tarafından bırakılan bir araçtaki patlayıcı düzenekli tuzağın devre dışı bırakıldığını aktardı.

Deyrizor'da mevziler güçlendiriliyor

Suriyeli kaynaklar, SDG unsurlarının Deyrizor kırsalındaki El Ömer, El Tanak ve Conoco petrol sahalarından çekildiğini bildirdi. Ordunun kontrolünü ele geçirdiği bu petrol sahalarının Suriye Petrol Şirketi (SPC)'ye devredilmesinin beklendiği kaydedildi. Ayrıca Suriye basını, ordunun Deyrizor kırsalında Fırat Nehri doğusundaki mevzilerini güçlendirmek için takviye birlikler konuşlandırdığını yazdı.

Deyrizor kırsalında terör unsurlarıyla güvenlik güçleri arasında çeşitli bölgelerde çatışmaların devam ettiği belirtildi. Deyrizor Valiliği, SDG unsurlarının bölgedeki sivil yerleşkeleri hedef aldığına ilişkin açıklama yayımlayarak devlet dairelerindeki işlemlerin askıya alındığını ve bir günlük tatil ilan edildiğini duyurdu. Bölge halkına zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yapıldı. Suriye basını, Tayyibe köyü ve Deyrizor şehir merkezindeki yerleşim bölgelerinin gece saatlerinde kamikaze İHA ve roket saldırılarına maruz kaldığını aktardı.

Halep Havalimanı'nda seferler 20 Ocak'ta yeniden başlayacak

Suriye Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Omar Hosari, Halep Uluslararası Havalimanı'nda geçtiğimiz hafta askıya alınan seferlerin 20 Ocak Salı günü devam etmesinin planlandığını açıkladı. Hosari, "Yaklaşan dönemde, Halep Uluslararası Havalimanı’na sürekli ilgi gösterileceğini; hizmetlerini geliştirmek ve seyahat deneyimini iyileştirmek için çaba harcanacağını, bunun güven ve beklenti seviyelerine uygun, Halep halkı ile tüm Suriyelilere yakışır bir şekilde gerçekleştirileceğini teyit ediyoruz" dedi.

Fırat Barajı kontrolü ve operasyonların genişlemesi

Suriye Ordusu Operasyon Odası, Rakka kırsalındaki Tabka kentinin PKK milislerinden tamamen temizlendiğini ve şehrin tamamen Suriye ordusunun kontrolü altına alındığını açıkladı. Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa ise askeri birliklerin ilerleyişi kapsamında ülkenin en büyük barajı olan Fırat Barajı'nın kontrolünün de ele geçirildiğini bildirdi.

SDG'ye yönelik çağrı ve bölgede ilan edilen tedbirler

Suriye ordusu 13 Ocak'ta, Fırat Nehri’nin batısında yer alan SDG işgalindeki bölgeleri "kapalı askeri bölge" ilan ederek, bölgedeki tüm silahlı gruplara Fırat’ın doğusuna çekilmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Kapalı askeri bölgeler arasında Fırat Nehri’nin batı kıyısındaki Deir Hafer ve Meskene de bulunuyordu. Ordu ayrıca Halep'te gerçekleştirilen operasyonlarda Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerini SDG'den temizlediğini bildirmişti.

