Tarsus'ta Ters Yöne Giden Motosikletçilere 30.734 TL Ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde ters yönde giden ve akrobatik hareket yapan 3 motosiklet sürücüsüne, 2918 sayılı Kanun kapsamında toplam 30 bin 734 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:38
Jandarma trafik ekipleri kısa sürede tescil plakalarını tespit etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde, ters yönde seyredip akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüleri, arkalarından gelen jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

3 motosiklet sürücüsüne toplam 30 bin 734 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada:

Tarsus ilçemizde 3 motosiklet sürücüsünün ’Yol üzerinde ters yönde ilerleyerek ve akrobatik hareketler yaparak’ hem kendi güvenliklerini hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliklerini tehlikeye attığı görülmüştür. Mersin İl Jandarma Komutanlığımız Trafik Jandarması ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, motosikletlerin tescil plakaları tespit edilmiştir. Tespiti yapılan tescil plakalarına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 30 bin 734 TL cezai işlem uygulanmıştır. Mersin’imizin huzurunu ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir denildi.

(ERS-HİV-

