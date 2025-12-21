Tarsus'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Ergenekon Mahallesi'nde motosikletin çarpması

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ç. (18) idaresindeki motosiklet, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.K. (62) ile Ö.Ç.D. (36) adlı kadınlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile iki kadın, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

