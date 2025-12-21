DOLAR
Tarsus'ta Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi'nde motosikletin çarpması sonucu A.Ç. (18), S.K. (62) ve Ö.Ç.D. (36) yaralandı; yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:19
Ergenekon Mahallesi'nde motosikletin çarpması

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ç. (18) idaresindeki motosiklet, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.K. (62) ile Ö.Ç.D. (36) adlı kadınlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile iki kadın, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

