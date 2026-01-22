Taşköprü'de Tarladan Dönen Çifti Öldüren Sanığın Yargılanması Başladı

Olayın Detayları

Olay, 17 Mayıs 2025 tarihinde Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Donalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir aralarında husumet bulunan Necati A. (64), iddialara göre traktör ile tarladan dönüş yapan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak (31)'a ateş etti.

Traktörün üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Sinan ve Kadriye Abak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Necati A., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kadına karşı kasten öldürme, kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açıldı.

Duruşma ve Hazırlıklar

Duruşmaya, öldürülen çiftin yakınları, tanıklar ile tutuklu sanık Necati A. ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, tanık ve avukat beyanlarını dinledikten sonra dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Sanığın Savunması

Duruşmada savunma yapan Necati A., öldürdüğü Sinan Abak’ın torununa saplantılı olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu şahıs torunumu okul için arabasıyla getirip götürürken ona saplantılı bir şekilde bela oldu. Uyuşturucu ve uyku ilacı verip kaçırdı. Bunun üzerine polise ve savcılığa başvurdum. Sonunda torunum bulundu. Güvenliği için İstanbul’a gönderdim ama bu şahıs peşimizi bırakmadı. Sonra torunumu kaçırdı. Kaçırma olayından sonra da tehdit edildim. İki kez yaya halindeyken arabayla üzerime sürdü. Kenara çekilerek kurtuldum. Jandarmayı aradım. Bana ‘ufak olayı büyütmeyin’ denildi"

Olay gününe ilişkin savunmasında ise şunları söyledi:

"Dar arazi yolunda karşılaştık. Traktörünün arkasında ot biçme makinesi vardı. Geri geri gidip geçebileceği şekilde yol verdim. Ama benim açtığım yoldan geçmedi, önümde durdu ve ‘seni bu köyde yaşatacak mıyım? O kızı yine kaçıracağım’ dedi. Elini beline attı. O anda ’pat’ diye bir silah sesi geldi. Bizi öldüreceğini düşündüm. Kendimi ve eşimi korumak amacıyla silahımı çıkardım. Hedef almadım. Panik halindeydim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Bir şarjör değiştirdiğimi hatırlıyorum ama ikinciyi ya da üçüncüyü değiştirip değiştirmediğimi hatırlamıyorum. Aramızda 2-3 metre mesafe vardı"

Olay sonrası teslim oluşunu anlattı:

"Üzerimizde cep telefonu yoktu. Köydeki evime geldim. 112’yi ve jandarmayı aradım. Adres verdim, ‘gelin beni alın’ dedim. Jandarma da verdiğim adrese gelip beni alıp götürdü"

Silah teminine ilişkin ifadesinde ise, "Mermileri vesikalı silahı olan eş dosttan parça parça aldım. Hepsi tek bir kutudan değil. Yedek şarjörü hep yanımda taşırdım. Silahımın olduğunu eşim bilmez. Babadan kalma silah olduğunu bilirlerdi, sattığımı söylemiştim" dedi.

Süreç

Yaklaşık 4 saat süren yargılama sonunda mahkeme, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İlerleyen duruşmada delil ve tanık beyanlarının tamamlanması bekleniyor.

