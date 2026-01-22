Tavşanlı'da 3 tekerlekli elektrikli motosiklet devrildi: 1 yaralı

Kaza ve müdahale

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Emet Caddesi istikametine seyir halinde olan Yüksel T. idaresindeki 43 ADL 535 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı sürücü daha sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

