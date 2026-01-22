Tavşanlı'da 3 Tekerlekli Elektrikli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Tavşanlı'da 3 tekerlekli elektrikli motosiklet devrildi; sürücü Yüksel T. yaralandı, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:35
Tavşanlı'da 3 Tekerlekli Elektrikli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Tavşanlı'da 3 tekerlekli elektrikli motosiklet devrildi: 1 yaralı

Kaza ve müdahale

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Emet Caddesi istikametine seyir halinde olan Yüksel T. idaresindeki 43 ADL 535 plakalı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı sürücü daha sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TAVŞANLI’DA 3 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 1 YARALI

TAVŞANLI’DA 3 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 1 YARALI

TAVŞANLI’DA 3 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 1 YARALI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güngören'de 'yan baktın' kavgası: 16 yaşındaki Atlas bıçaklandı, görüntüler ortaya çıktı
2
Defne'de Mercedes Benz Park Halinde Yandı
3
Ağrı’da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor
4
Kozluk'ta balık avı sırasında patlama: 64 yaşındaki Vezir İder hayatını kaybetti
5
Diyarbakır'da çatıda çöken kar otomobili kullanılamaz hale getirdi
6
Mersin'de JASAT Operasyonu: Evden Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı
7
Antalya Gazipaşa'da Otomobil Jandarma Noktasına Çarptı: 4 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları