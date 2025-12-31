DOLAR
Tayland, 18 Kamboçyalı Askeri Ateşkes Kapsamında Serbest Bıraktı

Tayland, 27 Aralık'ta sağlanan ateşkes kapsamında Temmuz'dan bu yana tutulan 18 Kamboçyalı askeri Ban Pak Kad sınır kapısında orduya teslim etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:44
Tayland, Kamboçya ile geçtiğimiz günlerde varılan ateşkes anlaşması kapsamında, Temmuz ayından bu yana elinde tuttuğu 18 Kamboçyalı askeri serbest bıraktı.

Teslimat ve denetim

Uzun süredir devam eden ve 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği sınır çatışmalarının ardından 27 Aralık’ta sağlanan ateşkesin ardından, askerler sabah saatlerinde sınır bölgesinde serbest bırakıldı. Yaklaşık 155 gündür Tayland gözetiminde bulunan Kamboçyalı askerler, ASEAN ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) bünyesinde oluşturulan gözlemci heyetinin denetiminde, Tayland’ın Chanthaburi eyaletinde bulunan Ban Pak Kad sınır kapısında Kamboçya ordusu yetkililerine teslim edildi.

Resmi açıklamalar

Tayland Dışişleri Bakanlığı, askerlerin gözaltında bulundukları süre boyunca uluslararası insancıl hukuk ve Cenevre Sözleşmeleri’ne uygun şekilde muamele gördüğünü açıkladı. Bakanlık, teslimat öncesinde askerlerin sağlık kontrollerinden geçirildiğini ve güvenli biçimde ülkelerine gönderildiklerini belirtti.

"Kırılgan" ateşkes uyarısı

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, ateşkesin henüz yeni sağlandığı ve sürecin kırılgan olduğu uyarısında bulunarak tarafların dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Bakan Sihasak, "Ateşkes henüz yeni üzerinde uzlaşılan bir süreç ve bu nedenle kırılgan. Ateşkesi zayıflatabilecek kışkırtmalardan ya da provokatif adımlardan kaçınılmalı. Her iki tarafın da bu sürecin sürdürülebilirliğini sağlaması ve ilişkilerin kademeli olarak onarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Başbakandan karşılama mesajı

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, sınır bölgesindeki başarılı teslimatın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesine dönen askerler için "Güvenli şekilde anavatana dönen 18 askerimize hoş geldiniz" dedi.

Gözaltının kökeni

Serbest bırakılan 18 asker, 29 Temmuz’da Tayland’ın Sisaket eyaletinde bulunan tartışmalı sınır hattında yaşanan çatışmalar sırasında gözaltına alınmıştı. Tayland Ordusu, askerlerin Tayland sınırları içinde yakalandığını ve çatışmaların ardından silahlarını bırakarak teslim olduklarını bildirmişti. Olay, iki ülke arasında aylar süren diplomatik ve askeri gerilimin önemli başlıklarından biri haline gelmiş; Kamboçya yönetimi askerlerin serbest bırakılması yönünde defalarca çağrı yapmıştı.

