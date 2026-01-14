Tayland'da Vinç-Tren Faciası: Ölü Sayısı 31'e Yükseldi

Tayland'da vinç ile trenin çarpıştığı kaza: Ölü sayısı 31

Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde, yüksek hızlı tren hattı inşaatında kullanılan bir vincin hareket halindeki yolcu treninin üzerine düşmesiyle meydana gelen kazada can kaybı arttı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 31, yaralı sayısı ise 64 olarak açıklandı.

Kaza ve bilanço

Kazanın meydana geldiği trenin içinde 190 yolcu bulunduğu ve trenin Bangkok'tan Ubon Ratchathani eyaletine gitmekte olduğu bildirildi. Tayland Sağlık Bakanlığı, ölü ve yaralı sayısına ilişkin güncel rakamları paylaştı ancak yetkililer kimlik tespit çalışmaları sürdüğü için can kaybının artabileceğine dikkat çekti.

Yetkililerin açıklamaları

Tayland Ulaştırma Bakanı Piphat Ratchakitprakan, olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bakan, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken, oladan etkilenen tüm yolcular ve vatandaşlar için derin endişe duyduğunu belirtti.

Soruşturma ve kurtarma çalışmaları

Yetkililer, tren içindeki yolcu ve personelin kimlik bilgilerinin doğrulanmakta olduğunu, kurtarma ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Soruşturmanın sonuçları ve resmi açıklamalar ilerleyen saatlerde bekleniyor.

