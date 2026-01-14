Tayland'da Vinç-Tren Faciası: Ölü Sayısı 31'e Yükseldi

Nakhon Ratchasima'da hareket halindeki trenin üzerine düşen vinçte ölü sayısı 31'e, yaralı 64'e yükseldi; soruşturma ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:16
Tayland'da Vinç-Tren Faciası: Ölü Sayısı 31'e Yükseldi

Tayland'da vinç ile trenin çarpıştığı kaza: Ölü sayısı 31

Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde, yüksek hızlı tren hattı inşaatında kullanılan bir vincin hareket halindeki yolcu treninin üzerine düşmesiyle meydana gelen kazada can kaybı arttı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 31, yaralı sayısı ise 64 olarak açıklandı.

Kaza ve bilanço

Kazanın meydana geldiği trenin içinde 190 yolcu bulunduğu ve trenin Bangkok'tan Ubon Ratchathani eyaletine gitmekte olduğu bildirildi. Tayland Sağlık Bakanlığı, ölü ve yaralı sayısına ilişkin güncel rakamları paylaştı ancak yetkililer kimlik tespit çalışmaları sürdüğü için can kaybının artabileceğine dikkat çekti.

Yetkililerin açıklamaları

Tayland Ulaştırma Bakanı Piphat Ratchakitprakan, olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdiğini ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Bakan, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletirken, oladan etkilenen tüm yolcular ve vatandaşlar için derin endişe duyduğunu belirtti.

Soruşturma ve kurtarma çalışmaları

Yetkililer, tren içindeki yolcu ve personelin kimlik bilgilerinin doğrulanmakta olduğunu, kurtarma ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Soruşturmanın sonuçları ve resmi açıklamalar ilerleyen saatlerde bekleniyor.

Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde bir vincin hareket halindeki yolcu treninin üzerine...

Tayland'ın Nakhon Ratchasima eyaletinde bir vincin hareket halindeki yolcu treninin üzerine düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 31’e yükseldi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bafra'da 25 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
2
Büyükçekmece'de Cep Telefonu Hırsızı Güvenlik Kamerasında
3
Büyükçekmece'de Canlı Yayın Yapan Yayıncı Denize Atlayan Kadını Kurtardı
4
Bilecik Söğüt’te Yol Kontrolünde Şaşırtan Hırsızlık: Elektrik Direği Demirleri Ele Geçirildi
5
Bolu İzzet Baysal'da Klima Tartışması Arbedeye Dönüştü
6
Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
7
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları