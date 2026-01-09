Tekirdağ'da Bekçi Başarısı: İcraatlar Yüzde 671 Arttı

Tekirdağ'da bekçilerin başarısı masaya yatırıldı

Toplantıda icraat artışı ve sahadaki performans vurgulandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı başkanlığında, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürlerinin katılımıyla Süleymanpaşa ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin çalışmalarına yönelik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda bekçilerin 2025 yılı içindeki faaliyetleri ele alındı; yapılan sunum ve değerlendirmelerde icraat sayısının 2024 yılına göre yüzde 671 artış gösterdiği belirtildi. Özellikle önleyici kolluk hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin vatandaşların huzur ve güvenine önemli katkı sunduğu vurgulandı.

Gece mesaisi ve uyuşturucuyla mücadeledeki başarı

Son 3 aylık dönemde gece mesaisinde görev yapan bekçilerin özverili çalışmaları toplantıda değerlendirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ön plana çıktı; başta Aydoğdu Mahallesi olmak üzere Süleymanpaşa genelinde gerçekleştirilen başarılı uygulamalar nedeniyle görevli bekçiler takdir edildi.

Takdir ve kararlılık mesajı

Toplantının ardından halkın huzur ve güveni için gösterdikleri gayret ve başarılı çalışmaları nedeniyle Çarşı ve Mahalle Bekçilerine İl Emniyet Müdür Yardımcıları tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Yetkililer, bekçilerin sahadaki etkinliğinin artırılarak suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

