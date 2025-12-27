Kayseri'de Oto Sanayi Yangını: Kazalı Otomobil Alev Aldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi 6138. Sokakta bulunan bir oto tamir dükkanında, bir gün önce dükkan önüne bırakılan kazalı otomobil aniden alev aldı. Alevler saniyeler içinde büyüdü ve dükkan önündeki başka bir araca sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sonucu 2 otomobil küle döndü ve yapılan incelemelerin ardından araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Yangın Anı Kamerada

Olayın başladığı anlar, bir gün önce oto tamircisinin önüne bırakılan aracın aniden alev almasıyla güvenlik kameralarına yansıdı. Yangın saniye saniye kaydedildi ve iki aracın kül olduğu görüntülere yansıdı.

Dükkan Sahibi İfadesi

Tolga Uygun, evde istirahatte oldukları sırada olayın yaşandığını belirterek şunları söyledi: "Polis ekipleri arayarak, dükkanın önündeki araçlarda yangın çıktığını söylediler. Biz de geldik. İki aracımızın yandığını gördük. Yangının başladığı araç kazalıydı. Şasesinden dolayı yangının başladığını düşünüyoruz. Daha sonra onun yanında bulunan benim aracıma sıçramış. Şu anda 2 otomobil de kullanılamaz halde".

