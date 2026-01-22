Tekirdağ'da Elektrik Telleri Alev Alıp Kıvılcım Saçtı

Çerkezköy'de Mahallede Paniğe Neden Oldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar mahallede korku ve paniğe neden oldu.

Olay, Kızılpınar Mahallesi Gültepe Mahallesi Hacı Yakup Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir işletmenin önünde bulunan elektrik telleri henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak etrafa kıvılcım saçtı.

Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum hemen itfaiye ve TREDAŞ ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından güvenlik önlemleri alındı ve muhtemel tehlikeyi önlemek amacıyla bölgede elektrik akımı kesildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sonucunda arıza giderildi ve bölgedeki risk ortadan kaldırıldı.

