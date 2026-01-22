Tekirdağ'da Elektrik Telleri Alev Alıp Kıvılcım Saçtı

Çerkezköy'de elektrik tellerinin alev alması paniğe yol açtı; itfaiye ve TREDAŞ müdahalesiyle elektrik kesilip arıza giderildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:07
Tekirdağ'da Elektrik Telleri Alev Alıp Kıvılcım Saçtı

Tekirdağ'da Elektrik Telleri Alev Alıp Kıvılcım Saçtı

Çerkezköy'de Mahallede Paniğe Neden Oldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar mahallede korku ve paniğe neden oldu.

Olay, Kızılpınar Mahallesi Gültepe Mahallesi Hacı Yakup Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir işletmenin önünde bulunan elektrik telleri henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak etrafa kıvılcım saçtı.

Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum hemen itfaiye ve TREDAŞ ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından güvenlik önlemleri alındı ve muhtemel tehlikeyi önlemek amacıyla bölgede elektrik akımı kesildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sonucunda arıza giderildi ve bölgedeki risk ortadan kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKAN KIVILCIMLAR PANİĞE NEDEN...

TEKİRDAĞ'IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKAN KIVILCIMLAR PANİĞE NEDEN OLDU.

TEKİRDAĞ'IN ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE ELEKTRİK TELLERİNDEN ÇIKAN KIVILCIMLAR PANİĞE NEDEN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güngören'de 'yan baktın' kavgası: 16 yaşındaki Atlas bıçaklandı, görüntüler ortaya çıktı
2
Defne'de Mercedes Benz Park Halinde Yandı
3
Ağrı’da Kapalı Köy Yolları Ulaşıma Açılıyor
4
Kozluk'ta balık avı sırasında patlama: 64 yaşındaki Vezir İder hayatını kaybetti
5
Diyarbakır'da çatıda çöken kar otomobili kullanılamaz hale getirdi
6
Mersin'de JASAT Operasyonu: Evden Hırsızlık Zanlıları Tutuklandı
7
Antalya Gazipaşa'da Otomobil Jandarma Noktasına Çarptı: 4 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları