Tekirdağ'da Ev Yangını: 70 Yaşındaki Kadının Cansız Bedeni Bulundu - Cinayet Şüphesi

Tekirdağ Süleymanpaşa'da çıkan ev yangınında 70 yaşındaki Binnaz Eriş’in cansız bedeni bulundu; boyun ve karın bölgesinde kesici alet izleri tespit edildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:36
Tekirdağ'da Ev Yangını: 70 Yaşındaki Kadının Cansız Bedeni Bulundu - Cinayet Şüphesi

Tekirdağ'da ev yangını: 70 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürülürken, ekipler evde 70 yaşındaki Binnaz Eriş’in cansız bedenini buldu. İlk bulgulara göre olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayın ayrıntıları

Olay, Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Daireden yoğun duman çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede bir kadının cansız bedeni bulundu. Polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybedenin Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş’in annesi Binnaz Eriş (70) olduğu belirlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında, Binnaz Eriş’in boyun ve karın bölgesinde kesici alet izleri bulunduğu ve olay yerinde kan izlerine rastlandığı bildirildi. İlk bulgular doğrultusunda olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Binnaz Eriş’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGININ ARDINDAN YAPILAN...

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGININ ARDINDAN YAPILAN İNCELEMEDE, EVDE BULUNAN 70 YAŞINDAKİ BİR KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE BİR APARTMAN DAİRESİNDE ÇIKAN YANGININ ARDINDAN YAPILAN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş’ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
İmamoğlu'nun Tutukluluk Haline Devam Kararı: 106 Sanık İçin Süreç Sürüyor
3
Tekirdağ'da Ev Yangını: 70 Yaşındaki Kadının Cansız Bedeni Bulundu - Cinayet Şüphesi
4
İzmir Konak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 108 bin 472 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
5
Muş’ta Yoğun Kar Nedeniyle Yolcu Otobüsü Yoldan Çıktı
6
Tarsus'ta Ters Yöne Giden Motosikletçilere 30.734 TL Ceza
7
Bayrampaşa’da Yürek Isıtan An: Çocuk Ambulansa Yol Açtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları