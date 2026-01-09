Tekirdağ'da Ev Yangını: 70 Yaşındaki Kadının Cansız Bedeni Bulundu - Cinayet Şüphesi

Tekirdağ'da ev yangını: 70 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürülürken, ekipler evde 70 yaşındaki Binnaz Eriş’in cansız bedenini buldu. İlk bulgulara göre olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayın ayrıntıları

Olay, Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Daireden yoğun duman çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yeri incelemesi ve soruşturma

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede bir kadının cansız bedeni bulundu. Polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybedenin Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş’in annesi Binnaz Eriş (70) olduğu belirlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında, Binnaz Eriş’in boyun ve karın bölgesinde kesici alet izleri bulunduğu ve olay yerinde kan izlerine rastlandığı bildirildi. İlk bulgular doğrultusunda olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Binnaz Eriş’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

