Tekirdağ'da FETÖ Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Yasa dışı kaçış girişimi ve organize edenler yakalandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, FETÖ terör örgütü mensuplarına yönelik çalışmalar sonucunda toplam 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda, birlikte hareket ettikleri belirlenen iki araç durduruldu. Araçta yolcu konumunda bulunan ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma arayışında oldukları tespit edilen 4 FETÖ firarisi ile bu kaçışı organize ettiği belirlenen 3 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin il genelindeki faaliyetlerinin tespitine ve deşifresine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

