Tekirdağ'da Otobüs Terminalinde Kaçak Alkol Operasyonu

Bulgaristan'dan gelen yolcunun eşyasında çok sayıda kaçak içki bulundu

Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli güvenlik görevlileri, Bulgaristan'dan gelen bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine terminale gelen polis ekipleri, şahsa ait eşyalar arasında yaptıkları aramada çok sayıda kaçak alkol ele geçirdi.

Ele geçirilen içkiler incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli ifadesi alınmak üzere Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

