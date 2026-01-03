DOLAR
Tekirdağ'da Palau Bayraklı 'White Line' Yük Gemisi Karaya Oturdu

Marmaraereğlisi açıklarında Palau bayraklı 'White Line' yük gemisi, şiddetli lodos nedeniyle Santos Plajı'na sürüklenip karaya oturdu; Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet ekipleri kurtarma için bekliyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:11
Marmaraereğlisi sahilinde rüzgar kontrolü bozdu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Palau bayraklı 'White Line' isimli yük gemisi, etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Santos Plajı açıklarında karaya oturdu.

Edinilen bilgiye göre gemi, Libya'dan Tekirdağ'a yük almak üzere seyir halindeyken, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolünü kaybederek kıyıya sürüklendi.

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, geminin güvenli şekilde kurtarılması için hava şartlarının normale dönmesini beklediği öğrenildi.

