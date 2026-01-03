Tekirdağ'da Palau Bayraklı 'White Line' Yük Gemisi Karaya Oturdu
Marmaraereğlisi sahilinde rüzgar kontrolü bozdu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, Palau bayraklı 'White Line' isimli yük gemisi, etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Santos Plajı açıklarında karaya oturdu.
Edinilen bilgiye göre gemi, Libya'dan Tekirdağ'a yük almak üzere seyir halindeyken, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolünü kaybederek kıyıya sürüklendi.
Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, geminin güvenli şekilde kurtarılması için hava şartlarının normale dönmesini beklediği öğrenildi.
