Tekirdağ'da 'yangın süsü'yle öldürülen Binnaz Eriş: Yeni detaylar

Tekirdağ Süleymanpaşa'da yangın süsü verilen cinayette Binnaz Eriş'in öldürüldüğü, zanlı İ.Ç.'nin gözaltına alındığı ve cenazenin defnedildiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:48
Tekirdağ'da 'yangın süsü'yle öldürülen Binnaz Eriş: Yeni detaylar

Tekirdağ'da 'yangın süsü'yle öldürülen Binnaz Eriş: Yeni detaylar

Olayın ayrıntıları

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana gelen olayda, gelen yangın ihbarı üzerine eve giren itfaiye ekipleri bir kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis incelemesinde, hayatını kaybeden kişinin Süleymanpaşa Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Serkan Eriş’in annesi Binnaz Eriş olduğu belirlendi. Olay yerindeki bulgulara göre Eriş’in boğazı kesilerek ve bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından evin ateşe verildiği saptandı.

Soruşturmada yeni bulgular

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, hayatını kaybeden kadının kardeşinin kızı olduğu belirtilen İ.Ç. gözaltına alındı. Zanlının emniyette verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre zanlının olay sonrası evde bulunan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altın ve bir miktar parayı aldığı, daha sonra yeniden olay yerine gelerek kolonya döküp evi ateşe verdiği öne sürüldü. Ayrıca Binnaz Eriş’e ait cep telefonunun farklı bir noktadaki çöp konteyneri yakınına atıldığı tespit edildi.

Cenaze töreni

Binnaz Eriş için Ortaca Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taziyeleri kabul eden Meclis Üyesi Serkan Erişin oldukça güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Binnaz Eriş Eski Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.

Gözaltındaki zanlının adliyeye sevk edileceği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

TAZİYELERİ KABUL EDEN MECLİS ÜYESİ SERKAN ERİŞ’İN OLDUKÇA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİĞİ GÖRÜLDÜ....

TAZİYELERİ KABUL EDEN MECLİS ÜYESİ SERKAN ERİŞ’İN OLDUKÇA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİĞİ GÖRÜLDÜ. BİNNAZ ERİŞ’İN CENAZESİ, KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN ESKİ ŞEHİR MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ. GÖZALTINDAKİ ZANLININ ADLİYEYE SEVK EDİLECEĞİ, SORUŞTURMANIN ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜĞÜ BİLDİRİLDİ. (HLD

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA’DA YANGIN SÜSÜ VERİLEREK ÖLDÜRÜLEN BİNNAZ ERİŞ’İN CİNAYETİNE İLİŞKİN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İznik'te Lodosla Büyüyen Çatı Yangını: Komşu Binanın Balkonundaki Eşyalar Alev Aldı
2
Erzincan'da 1 kilo 276,01 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama
3
Mersin'de Özel Harekat Destekli Operasyonda 27 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
4
İskenderun'da Durdurulan Araçta Sahte 1 Milyon Dolar Ele Geçirildi
5
Küçükçekmece Halkalı'da Şiddetli Rüzgar: Konteynırlar Devrildi
6
Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 3 Tutuklama, Binlerce Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Beyşehir Esence Mahallesi'nde Yıldırım Büyük Hasar Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları