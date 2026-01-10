Tekirdağ'da 'yangın süsü'yle öldürülen Binnaz Eriş: Yeni detaylar

Olayın ayrıntıları

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana gelen olayda, gelen yangın ihbarı üzerine eve giren itfaiye ekipleri bir kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis incelemesinde, hayatını kaybeden kişinin Süleymanpaşa Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Serkan Eriş’in annesi Binnaz Eriş olduğu belirlendi. Olay yerindeki bulgulara göre Eriş’in boğazı kesilerek ve bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından evin ateşe verildiği saptandı.

Soruşturmada yeni bulgular

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, hayatını kaybeden kadının kardeşinin kızı olduğu belirtilen İ.Ç. gözaltına alındı. Zanlının emniyette verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre zanlının olay sonrası evde bulunan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altın ve bir miktar parayı aldığı, daha sonra yeniden olay yerine gelerek kolonya döküp evi ateşe verdiği öne sürüldü. Ayrıca Binnaz Eriş’e ait cep telefonunun farklı bir noktadaki çöp konteyneri yakınına atıldığı tespit edildi.

Cenaze töreni

Binnaz Eriş için Ortaca Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Taziyeleri kabul eden Meclis Üyesi Serkan Erişin oldukça güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Binnaz Eriş Eski Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.

Gözaltındaki zanlının adliyeye sevk edileceği, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

