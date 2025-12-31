DOLAR
Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Gıda ve Su Ürünleri Denetimleri Sıklaştı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde 11 ilçe müdürlüğüyle yılbaşı öncesi su ürünleri ve gıda denetimleri sıklaştırıldı; 1380 ve 5996 sayılı kanunlar kapsamında kontroller sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:35
Tekirdağ'da Yılbaşı Öncesi Gıda ve Su Ürünleri Denetimleri Sıklaştı

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi gıda ve su ürünleri denetimleri sıklaştırıldı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 11 ilçe müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, il genelinde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Amaç, su ürünlerinin korunması, stokların sürdürülebilirliği ve kaçak avcılığın önlenmesi olarak açıklandı.

Denetim Kapsamı

Denetimlerde balıkçı barınakları, satış noktaları ve nakil araçları titizlikle kontrol edildi. Ekipler, usulsüz avcılık ve taşıma uygulamalarına karşı sıkı tedbirler uyguladı.

Ayrıca, 5996 sayılı Kanun çerçevesinde halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yılbaşı öncesi gıda denetimleri yoğunlaştırıldı. Alkollü ve alkolsüz içecekler, kuruyemiş ürünleri, hindi ve tavuk eti ile pastacılık ürünleri detaylı şekilde incelendi.

Denetimler Sürecek

Denetimlerin hafta sonu dahil aralıksız sürdüğü bildirildi. Yetkililer, güvenilir gıdaya erişim ve vatandaş sağlığının korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

