Tekirdağ Emniyeti Aydoğdu Mahallesi'nde Gençleri Koruma Saha Çalışması

Tekirdağ Emniyeti, 30 Ocak 2026'de Aydoğdu Mahallesi'nde gençleri korumaya yönelik saha çalışmalarını değerlendirdi; narkotik uygulamaları ve NARVAS anlatıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:42
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Aydoğdu Mahallesi'nde yürütülen saha ziyaretiyle gençlerin korunmasına yönelik çalışmalar yerinde değerlendirildi ve mahalle sakinlerinin görüşleri alındı.

Ziyaret ve Heyet

İl emniyet müdürü A. Metin Turanlı başkanlığındaki heyette il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürlüğü personeli yer aldı. Heyet, 30 Ocak 2026 tarihinde Aydoğdu Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Saha Uygulamaları ve Bilgilendirme

Ziyarette, sahada yürütülen güvenlik hizmetlerinin etkileri gözlemlendi ve vatandaşların talepleri doğrudan dinlendi. Özellikle gençlerin korunmasına yönelik faaliyetler öne çıkarıldı. Heyet, havadan ve karadan sürdürülen narkotik uygulamaları, NARVAS Projesi ve WhatsApp ihbar hattı hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi.

Gençlere Karşı Sıfır Hoşgörü

Emniyet yetkilileri, gençleri hedef alan uyuşturucu şebekeleri, sokak çeteleri ve zehir tacirlerine karşı kararlı ve kesintisiz mücadele yürütüleceğini vurguladı. Ziyaret sırasında gençlerin suça sürüklenmesine ve zararlı yapılara yönlendirilmesine asla müsamaha gösterilmeyeceği ve devletin her sokakta hissedilir şekilde var olacağı ifade edildi.

İstişare ve Teşekkür

Mahallede tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri üzerine karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, genç odaklı saha çalışmalarına destek veren mahalle halkına teşekkür etti.

