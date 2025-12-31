Tekirdağ Emniyeti’nden Yılbaşı İçin Üst Düzey Önlem

Valilik koordinasyonunda 31 Aralık 2025 günü kapsamlı denetim

Tekirdağ’da vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri amacıyla güvenlik önlemleri artırıldı. Tekirdağ Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Aralık 2025 günü il genelinde yoğun yılbaşı denetimlerine başladı.

Denetimlerde 119 amir, bin 907 polis memuru ve bekçi olmak üzere toplam 2 binin üzerinde personel sahada görev alıyor. İl genelinde huzur ve asayişin sağlanması amacıyla 111 noktada yaya devriye, 102 noktada trafik uygulaması ve 51 noktada yol uygulaması gerçekleştiriliyor.

Yılbaşı gecesi boyunca özellikle trafik güvenliği, alkol uygulamaları, asayiş ve kamu düzenini bozabilecek durumlara karşı denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Yetkililer, denetimlerin yılbaşı gecesi ve sonrasında da süreceğini vurgulayarak, 'Tekirdağ’ın huzuru, Türkiye’nin huzuru' anlayışıyla hareket edildiğini belirtti.

