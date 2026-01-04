DOLAR
Tekirdağ-Muratlı yolunda kaza: Gülizar Kelle hayatını kaybetti

Tekirdağ-Muratlı yolunda otomobilin su kanalına uçması sonucu ağır yaralanan 44 yaşındaki Gülizar Kelle, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:10
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:10
Tekirdağ-Muratlı yolunda kaza: Gülizar Kelle hayatını kaybetti

Tekirdağ-Muratlı yolunda kaza: Gülizar Kelle hayatını kaybetti

Tekirdağ’dan Muratlı istikametine seyir halinde olan Mehmet K. yönetimindeki 42 AEP 888 plakalı otomobilin su kanalına uçması sonucu ağır yaralanan 44 yaşındaki Gülizar Kelle, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza ayrıntıları

Kaza, Muratlı’ya yaklaşık 1 kilometre kala meydana geldi. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü Mehmet K. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Gülizar Kelle yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastanedeki müdahale ve vefat

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Gülizar Kelle, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kazadan 7 gün sonra hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

KAZADA OTOMOBİL SU KANALINA UÇMUŞTU (ARŞİV)

KAZADA OTOMOBİL SU KANALINA UÇMUŞTU (ARŞİV)

YAŞAMINI YİTİREN GÜLİZAR KELLE

