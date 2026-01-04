Tekkeköy'de kıraathaneye kumar denetimi: 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan denetimde bir kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira idari para cezası verildi; iş yeri sorumlusu N.G. hakkında adli işlem başlatıldı.