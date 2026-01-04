Tekkeköy'de kıraathaneye kumar denetimi: 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza
Emniyet ekipleri işletmede kumar faaliyetini tespit etti
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede gerçekleştirilen kontrollerde, 3 şahsın kumar oynadığı belirlendi.
Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 34 bin 812 lira idari para cezası kesildi.
Denetim kapsamında iş yeri sorumlusu N.G. (49) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.
ELE GEÇİRİLENLER