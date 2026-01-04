DOLAR
Tekkeköy'de kıraathaneye kumar denetimi: 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan denetimde bir kıraathanede kumar oynayan 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira idari para cezası verildi; iş yeri sorumlusu N.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:08
Tekkeköy'de kıraathaneye kumar denetimi: 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza

Emniyet ekipleri işletmede kumar faaliyetini tespit etti

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekkeköy ilçesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede gerçekleştirilen kontrollerde, 3 şahsın kumar oynadığı belirlendi.

Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara toplam 34 bin 812 lira idari para cezası kesildi.

Denetim kapsamında iş yeri sorumlusu N.G. (49) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

