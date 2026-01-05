DOLAR
Tokat Erbaa'da Yangın: 50 Çuval, Yaklaşık 3 Ton Fındık Kül Oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik kaçağı şüphesiyle çıkan yangında bir ev tamamen yanarken, satışa hazır yaklaşık 3 ton fındık kül oldu.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 19:03
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 19:14
Elektrik kaçağı iddiası; ev kullanılamaz hale geldi

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal Kasabası Alparslan Mahallesinde meydana gelen yangında bir evle birlikte içinde bulunan fındıklar kül oldu.

İddialara göre, Hasan ve Cemil Ay adlı kişilere ait köy evinde elektrik kaçağı sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler evi tamamen sararken, evde satışa hazır şekilde depolanan yaklaşık 50 çuval fındık yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yanarak kül olduğu bildirilen fındığın yaklaşık 3 ton olduğunu belirtti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evin tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

